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İstanbul'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, trafik durma noktasına geldi.

05.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:43İstanbul'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor
'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 81'e ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başlayarak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altında ve duraklarda bekleyerek yağmurdan kaçmaya çalışırken, hazırlıklı olanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti.

Trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

Mesainin bitimiyle birlikte ise İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşandı. Yer yer İstanbul trafiğinin durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 81'lere çıktığı görüldü.

Taksim'de yağış ve rüzgarlı hava vatandaşlara zor anlar yaşattı

Turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de bir anda etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış ve rüzgarlı havaya sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışlı havaya hazırlıksız olanlar koşarak mekanlara sığınmaya çalışırken, bir anda etkisini gösteren rüzgarlı hava nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çektiği görüldü. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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