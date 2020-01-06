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İstanbul'da sağanak yağış ve fırtı ile geldi

İstanbul'da başlayan yağmur ve fırtına sabah saatlerinde etkili oldu.

06.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:22
'da başlayan yağmur ve fırtına sabah saatlerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Bazı yollarda ufak çapta su birikintileri oluşurken, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan rögar kapakları, şiddetli yağışın ardından taştı.
saatlerinde işlerine gitmek üzere yola çıkan İstanbullular, yoğun trafikle karşılaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağışta vatandaşlar da yollarda yürümekte zorlandı.
(İHA)
İstanbul'da sağanak yağış ve fırtı ile geldi

İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA


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