Haberler » 3. Sayfa » İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor - Haberler

İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor

İstanbul'da başlayan yağmur ve fırtına sabah saatlerinde etkili oldu.

06.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:45 İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor
'da başlayan yağmur ve fırtına sabah saatlerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Bazı yollarda ufak çapta su birikintileri oluşurken, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan rögar kapakları, şiddetli yağışın ardından taştı.

saatlerinde işlerine gitmek üzere yola çıkan İstanbullular, yoğun trafikle karşılaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağışta vatandaşlar da yollarda yürümekte zorlandı. - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:30   ABD - İran geriliminde Pakistan tarafını seçti - Haberler
10:30   Sağlık Bakanlığı: "Grip için öncelikle acile değil aile hekimine gidilmeli" - Haberler
10:29   Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu-1 - Haberler
10:28   Erdoğan: Kanal İstanbul Montrö'nün tamamen dışında olan bir şey - Haberler
10:23   Üvey kardeşlerin kavgasında 1 kişi öldü - Haberler
10:03   Trump'ın "Karşılık vereceğiz" tehdidine İran'dan yanıt: Hayfa ve İsrail'in önemli merkezlerini yerle bir ederiz - Haberler
10:00   Hafter'in, Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı kameralara yansıdı - Haberler
09:50   Ahmet Davutoğlu, intihar eden Sibel Ünli için konuştu: Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız - Haberler
09:47   Son dakika: İranlı General Kasım Süleymani'nin cenazesinde, Hamaney gözyaşlarına boğuldu - Haberler
6.01.2020 10:35:40