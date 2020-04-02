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İstanbul'da sağlık çalışanlarına 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildi

İstanbul Valiliği sağlık çalışanlarının dinlenmesi için 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini açıkladı.

02.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:50
İstanbul'da sağlık çalışanlarına 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildi
İstanbul Valiliği sağlık çalışanlarının dinlenmesi için 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya, İstanbullulara da bir çağrıda bulunarak, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede devletimizce alınan tedbirlere uyulması hepimiz için çok önemli. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Çocuklarımızı market ve pazarlara götürmeyelim. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Evde kalalım" dedi.

İstanbul Valiliği, Covid-19 pandemisine karşı gece gündüz büyük bir özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarının hizmetine sunmak için konaklama yeri çalışması başlattı. İstanbul Valiliğinin çalışmasına oteller, sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, özel ve sivil toplum kuruluşu yurtları destek verdi. İstanbul'da toplamda 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildi. Sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Konaklama Koordinasyon Merkezi tarafından misafir edilmek üzere en yakın konaklama yerinde yönlendiriliyor.

Hastanelerdeki görevlerini yaparken evlerine zamanında gidemeyen, hastane şartlarında yeterli dinlenme ve konaklama imkanı bulamayan sağlık çalışanları oteller, kamuya ait sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, özel ve sivili toplum kuruluşlarına ait yurtlarda misafir ediliyor. İstanbul'da kamuya ait sosyal tesislerin yatak kapasitesinin 2 bin 140'ı sağlık çalışanlarının konaklamasına tahsis edildi. Bugün itibariyle bin 271 sağlık çalışanı misafir ediliyor.

Otel ve özel yurt işletmecileri tarafından sağlık çalışanlarının istifadesine sunulmak üzere ise bugün itibariyle bin 11 yatak kapasitesi İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmiş durumda. Çeşitli oteller ve özel yurtlarda 895 sağlık çalışanı konaklıyor.

Sağlık çalışanlarına sağlanan konaklama imkanı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Çok önemli bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, yoğun bir çalışma temposu içinde, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Onlar; hepimizin sağlığı için büyük bir özveriyle evlerinden, ailelerinden ayrı kalarak, gece-gündüz demeden hizmet veriyorlar. İnanıyorum ki milletimiz de sağlık personelimizin bu fedakarlığını her zaman takdirle anacaktır. Bunun göstergesi olarak hep birlikte sağlık çalışanlarımızı alkışladık, alkışlamaya ve biz de onlara yardımcı olamaya devam edeceğiz. İstanbul'da kamuya ait sosyal tesislerimizin önemli bir bölümünü sağlık personelimizin hizmetine sunulmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze tahsis ettik. Bunun yanında, turizm sektöründe önde gelen işletmecilerimizin de sağlık camiamıza destek verdiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok sayıda oteli sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunarak, bu zor günlerde büyük bir moral ve güç veren Türkiye Otelciler Birliği yönetimi ve çok değerli üyeleri ile otellerimizin sahiplerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Yine, sosyal tesislerini, misafirhanelerini ve yurtlarını tahsis eden kamu yönetici ve görevlileri ile sivil toplum kuruluşu yöneticilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde kısa zamanda atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, İstanbullulara da bir çağrıda bulunarak, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede devletimizce alınan tedbirlere uyulması hepimiz için çok önemli. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Çocuklarımızı market ve pazarlara götürmeyelim. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Evde kalalım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da sağlık çalışanlarına 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildi - Haberler

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