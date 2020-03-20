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İSTANBUL'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK

Kamera: Serdar ALTINTEPE-Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ-Uğur CAN-Gülseli KENARLI-Beyza GÜLER-Müge YARIMBATMAN-Elif YAVUZ-Murat SOLAK-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBULİstanbullular, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek olduİstanbullular, evlerinden alkış tutarak,...

20.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:45
İSTANBUL'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK

Kamera: Serdar ALTINTEPE-Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ-Uğur CAN-Gülseli KENARLI-Beyza GÜLER-Müge YARIMBATMAN-Elif YAVUZ-Murat SOLAK-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL

İstanbullular, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu

İstanbullular, evlerinden alkış tutarak, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık personeline destek oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla ilk olarak dün başlayan destek alkışları bu gece 21.00'de de sürdü. İstanbul genelinde evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan İstanbullular, sağlık çalışanlarını ve verdikleri mücadeleye alkış tuttu. Bazı yerlerde havai fişeklerler patlatılırken, sürücüler de korna çalarak destek oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan siteden görüntüler

-Alkışlayanlardan detaylar

-Balkona çıkıp alkışlayanlar

-Patlatılan havai fişek

-Korna çalan sürücüler

-Genel detaylar


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Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel

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