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İstanbul'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek bugün de devam etti

İstanbul'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline alkışlı desteğini üçüncü günde de sürdürdü.

21.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:24
İstanbul'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek bugün de devam etti
İstanbul'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline alkışlı desteğini üçüncü günde de sürdürdü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün yaptığı çağrı üzerine kentte bugün de saat 21.00 olduğunda evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.
Öte yandan bazı sürücüler korna çalarak, sağlık çalışanlarına destek oldu.
Alkışlı destek etkinliği, iki gün önce başlamıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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