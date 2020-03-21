İSTANBUL'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK

İstanbullular, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına bugün de alkışlarla destek oldu.

İstanbullular, evlerinden alkış tutarak, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık personeline destek oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla ilk olarak dün başlayan destek alkışları bu gece 21.00'de de sürdü. İstanbul genelinde evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan İstanbullular, sağlık çalışanlarını ve verdikleri mücadeleye alkış tuttu. Sürücüler de korna çalarak destek oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan siteden görüntüler

-Alkışlayanlardan detaylar

-Balkona çıkıp alkışlayanlar

-Patlatılan havai fişek

-Korna çalan sürücüler

-Genel detaylar

Kaynak: DHA