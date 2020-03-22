Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor - Haberler

İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor

KORONAVİRÜSE karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu.

22.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:13
İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
KORONAVİRÜSE karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların bir kısmı "Evde kalın" uyarılarını  dikkate alarak evlerinden dışarı çıkmazken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmayı sürdürüyor.

Bazı İstanbullular  dün olduğu gibi bugün de  koronavirüs tehlikesine aldırış etmeden sahile akın ettiler. Arnavutköy Sahili'ni dolduran bazı vatandaşlar yürüyüş ve koşu yaparken, bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balık tuttu.

Evde kalmaktan sıkıldığı için Boğaz'da balık tutmaya geldiğini söyleyen Kadir Kandemir, " Erken saatte balık tutmaya geldik. 'Biraz balık tutup, evin balkonunda mangal yakalım' dedik. 1 metre mesafesine dikkat ediyoruz. Yakın temas kurmuyoruz. Oltacılara bakın, aralarında birer metre mesafe var. Ben kalabalıkta durmuyorum. Ben de boş kenardayım. Elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum" dedi.


- İstanbul
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haberler
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Haberler
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Korona salgınında küresel ölümler devam ediyor! Can kaybı 13 bini aştı Haberler
Korona salgınında küresel ölümler devam ediyor! Can kaybı 13 bini aştı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Avrupa ülkesinde korkutan deprem Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Avrupa ülkesinde korkutan deprem
Bakan müjdeyi verdi! Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor Haberler
Bakan müjdeyi verdi! Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor
Hava yolu hizmetlerinde KDV %1’e düşürüldü Haberler
Hava yolu hizmetlerinde KDV %1'e düşürüldü
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı Haberler
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 21’e vaka sayısı 947’ye yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 21'e vaka sayısı 947'ye yükseldi

Son Dakika Güncel Haberleri

Seydişehir'de meslek lisesinde Kovid-19'a karşı dezenfektan üretimi sürüyor - Haber Elektrikli araçlar, yaşlıların hizmetinde - Haber 6 firmaya 19 bin lira ceza kesildi - Haber Bahçelievler'de araçlara sıçrayan konteyner yangını söndürüldü - Haber Adana'da 662 bin lira değerinde kaçak saat ele geçirildi - Haber Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı - Haber Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var - Haber Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu - Haber Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı - Haber Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi - Haber
Loading