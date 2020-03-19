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İSTANBUL'DA SAHTE ALKOLDEN ÖLENLERİN SAYISI 15'E YÜKSELDİ

İSTANBUL'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

19.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:22
İSTANBUL'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi. 50'den fazla kişinin ise tedavi altında olduğu öğrenildi.
İstanbul 'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. Sahte içkiden
Zeytinburnu'nda 5, Başakşehir'de 5, Güngören'de 2, Esenyurt'ta 2 ve Fatih'te bir kişinin öldüğü belirtildi. 50'den fazla kişinin tedavisinin ise devam ettiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında 7 kişininin gözaltına alındığı öğrenildi. Ölenlerin Türkmenistanlı olduğu ifadede edilirken bu kişilerin içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.
Görüntü Döküümü:
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-Adli tıp ve ölümlerin gerçekleştiği yerlerden görüntüler
İSTANBUL’DA SAHTE ALKOLDEN ÖLENLERİN SAYISI 15’E YÜKSELDİ

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

İSTANBUL'DA SAHTE ALKOLDEN ÖLENLERİN SAYISI 15'E YÜKSELDİ
Etiketler : Türkmenistan, İstanbul, Güncel

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