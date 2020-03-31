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İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu

İstanbul'da sahte dezenfektan üreterek piyasaya sürmeye çalışan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

31.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:34
İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu
İstanbul 'da sahte dezenfektan üreterek piyasaya sürmeye çalışan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretiminden suç kaydı bulunan bazı şüphelilerin, ellerinde bulunan yüklü miktarda etil alkolden sahte dezenfektan üreterek piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Başakşehir ve Fatih'te 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aralamalarda 2 bin 150 litre etil alkol ile sahte dezenfektan yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve kimyasal madde ele geçirildi.
Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İstanbul, Güncel
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