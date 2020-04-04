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İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu

İstanbul polisi, ruhsatsız bir şekilde dezenfektan üretimi yapan bir depoya baskın düzenledi.

04.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:02
İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu
İstanbul polisi, ruhsatsız bir şekilde dezenfektan üretimi yapan bir depoya baskın düzenledi. Baskında 2 buçuk ton dezenfektan ile satışa hazır bin 343 bidon dezenfektan ele geçirildi.

Korona virüsün yayılmasıyla artan sahte dezenfektan üretimine karşın polisin operasyonları devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler Giyimkent sitesinde bir depoda izinsiz, ruhsatsız ve hijyene aykırı bir şekilde dezenfektan üretilip paketlendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler düzenlediği operasyonda deponun izinsiz şekilde imalathaneye çevrildiğini tespit etti. Polis ekipleri ruhsatsız dezenfektan üretimin yapıldığı belirlenen depoda bin 343 bidon satışı hazır halde dezenfektan, 2 buçuk ton tankerler içerisinde dezenfektan, 3 bin 350 adet boş şişe, 2 bin adet etiket ele geçirdi, Polis ekipleri iş yeri sahibi İlhan Ü.'ye (46) 'Ruhsatsız Olarak Müstahzar İmal Etmek veya Bu Şekilde İmal Edilen Müstahzarları Bilerek Satmak' suçundan işlem yaparken depo Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa
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