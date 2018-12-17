İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu

Kaynak: AA

İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, çok miktarda sahte içki ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Aralık'ta İmrahor Mahallesinde bulunan bir adreste sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, adresten kaçmaya çalışan 1'i Pakistan uyruklu 3 şüpheli yakalandı.Adreste ve araç içinde yapılan aramada değişik markalara ait dolu 188 kaçak içki şişesi, 960 boş içki şişesi, 8 adet 30 litrelik bidonlar içinde metil alkol, 2 bin 100 kapak, 15 sayfa TAPDK bandrolü, 2 tane 350 litrelik bidon ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli E.Ç. ve U.K'nin emniyette "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan kaydı olduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler E.Ç, U.K. ve Pakistan uyruklu Z.A. tutuklandı.