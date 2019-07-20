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İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 880 adet sahte ve kaçak içki ile 1 ton metil alkol ele geçirdi.

20.07.2019 12:50 İstanbul
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 880 adet sahte ve kaçak içki ile 1 ton metil alkol ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz'da Beyoğlu, Bağcılar ve Fatih'te eğlence mekanlarına baskın düzenledi. Baskında ekipler, 880 adet sahte ve kaçak içki, 1 ton metil alkol, bin 50 adet boş şişe ve bin 200 adet TAPDK bandrolü ele geçirdi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken 6 kişiye ise adli kontrol uygunlandı. 2 kişi ise serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel

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