Haberler » 3. Sayfa » Haber

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 5 ton metil alkol ele geçirildi

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 5 ton metil alkol ele geçirildi Kaçakçılık polisi, sahte alkol üreten çevrelere metil alkol temin eden bir depoda 5 ton civarında kaçak içki ele geçirdiİSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonlarında, piyasa değeri yaklaşık bir milyon lira olan 5...

23.09.2019 19:51
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 5 ton metil alkol ele geçirildi
Kaçakçılık polisi, sahte alkol üreten çevrelere metil alkol temin eden bir depoda 5 ton civarında kaçak içki ele geçirdi
İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonlarında, piyasa değeri yaklaşık bir milyon lira olan 5 ton civarında metil alkol ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten çevrelere metil alkol temin eden bir depoyu tespit ederek çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Bağcılar'da bir adresi yakın takibe alan emniyet güçleri, sahte içki üreten imalathanelere metil alkol sevkiyatı yapıldığı ileri sürülen adrese baskın düzenledi.
Bir kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre piyasa değeri yaklaşık bir milyon lira olan 5 ton civarında metil alkol, alkol damıtma cihazı ve alkol yapımında kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi. Öte yandan operasyonun düzenlendiği adresin bitişiğinde bir lisenin olması dikkat çekti.
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 5 ton metil alkol ele geçirildi

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:35 Diyarbakır'da kışlık patlıcan közlenmesi faciaya döndü: 4 yaralı
20:31 Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
20:28 Karaman'da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı
20:19 Antalya'da baltalı gaspçı tutuklandı
20:14 Diyarbakır'da patlıcan közleme faciası: 4 yaralı
20:09 Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi
20:07 Zincirlikuyu metrobüs durağındaki asansör alev alev böyle yandı