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İstanbul'da sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir miktar sahte içki ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

26.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:02İstanbul'da sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
'da düzenlenen operasyonda bir miktar sahte içki ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Turgut Özal Mahallesi'nde sahte içki üreterek piyasaya sürdükleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İş yerine düzenlenen operasyonda, Nergis G, Sacit P, Öner E. ve İlker D. gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 126 şişe ve 5 bidon içki ile 3 tabanca, 9 mermi ve çelik yelek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul, Maltepe, Güncel

Kaynak: AA

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