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İstanbul'da sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Maltepe'de ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliye, idari para cezası kesildi.

24.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:22
İstanbul'da sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Maltepe 'de ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliye, idari para cezası kesildi.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 10 farklı iş yerinde sahte içki üretildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik çalışma ve fiziki takibin ardından söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
İş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 60 şişe içki aroması, 39 şişe etil alkol, 5 şişe kimyasal madde, 1 metil alkol, 40 paket kaçak sigara ile çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan malzeme ve boş şişe ele geçirildi.
Emniyetteki işlemelerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, idari para cezası uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Maltepe, Güncel

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