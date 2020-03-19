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İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 20'YE ULAŞTI

İSTANBUL'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı.

19.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:08
İSTANBUL'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısının ise 34 olduğu öğrenildi.
İstanbul 'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. Sahte içkiden İstanbul'un çeşitli semtlerinde Türkmenistanlı 20 kişi hayatını kaybetti. Zeytinburnu ve Başakşehir'de 5'er kişinin öldüğü, diğer hayatını kaybeden kişilerin ise farklı ilçelerde olduğu kaydedildi. 34 kişinin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ölenlerin virüsten korunmak için içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.
Görüntü Döküümü:
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-Adli tıp ve ölümlerin gerçekleştiği yerlerden görüntüler
İSTANBUL’DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 20’YE ULAŞTI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 20'YE ULAŞTI
Etiketler : Türkmenistan, İstanbul, Güncel

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