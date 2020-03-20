İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 20'YE ULAŞTI

İSTANBUL'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı. Olayla ilgili 5 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul 'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. Sahte içkiden İstanbul'un çeşitli semtlerinde Türkmenistanlı 20 kişi hayatını kaybetti. Türkmenistan uyruklu 1 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. Olayla ilgili 5 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Önceden gözaltına alınan 11 kişiyle birlikte toplam 16 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA