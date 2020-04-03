Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da sahte kolonya ve deterjan operasyonu

SULTANGAZİ ve Bağcılar'da düzenlenen operasyonda çok sayıda ünlü markalara ait sahte deterjan, kolonya ele geçirildi.

03.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:25
İstanbul'da sahte kolonya ve deterjan operasyonu
SULTANGAZİ ve Bağcılar 'da düzenlenen operasyonda çok sayıda ünlü markalara ait sahte deterjan, kolonya ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Büro Amirliği ekipleri Bağcılar ve Sultangazi 'de bulunan iki adreste sahte kolonya ve deterjan üretildiğini belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 250 litre etil alkol, 300 litre doluma hazır halde kolonya, 600 dolu kolonya şişesi, 200 kilogram taklit ürün dolu salça, 250 kilogram taklit ürün dolu reçel, 970 kilogram toz deterjan, 7 bin kolonya şişesi kapağı, 700 kolonya etiketi, 5 bin 250 kolonya şişesi, bin 50 litre çamaşır suyu, bin 200 çamaşır suyu kutusu ve 750 reçel etiketi ele geçirilirken, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu, Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokmak ve Marka Kanununa Muhalefet suçlarından işlem yapılmasının ardından adli makamlarca serbest kaldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde

Son Dakika Güncel Haberleri

12:32: Kulp'ta koronavirüs tedbirleri - Haber 12:32: Namık Kemal Üniversitesinde 4 yerli buğday çeşidi geliştirildi - Haber 12:32: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Prof. Dr. Feriha Öz için başsağlığı diledi - Haber 12:31: Yardım paraları ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülüyor - Haber 12:31: AYDIN Hiçbir ülkenin kabul etmediği gemideki Türklerin aileleri yardım bekliyor - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber