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İSTANBUL'DA SAHTE MASKE OPERASYONU: 29 BİN 400 MASKE ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'da izin belgesi olmadan sağlık maskesi üretimi yapılan iki tekstil atölyesine düzenlenen operasyonlarda toplam 29 bin 400 adet maske, maske üretiminde kullanılan kumaş bez ve paketlemede kullanılan boş kutu ele geçirilirken, iki işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

31.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:16
İSTANBUL'DA SAHTE MASKE OPERASYONU: 29 BİN 400 MASKE ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'da izin belgesi olmadan sağlık maskesi üretimi yapılan iki tekstil atölyesine düzenlenen operasyonlarda toplam 29 bin 400 adet maske, maske üretiminde kullanılan kumaş bez ve paketlemede kullanılan boş kutu ele geçirilirken, iki işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde ve Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan iki tekstil atölyesinde izin belgesi olmadan maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Dün saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece'deki tekstil atölyesine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen operasyonda 5 bin 400 adet maske, maske üretiminde kullanılan kumaşlar ve paketlemede kullanılan çok sayıda boş kutu ele geçirildi. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince de dün saat 19.00 sıralarında Bahçelievler'deki tekstil atölyesine yapılan operasyonda ise satışa hazır halde 24 bin maske ve maske üretiminde kullanılan rulo halde 3 top kumaş bez ele geçirildi. İzin belgesi olmadan maske üretimi yapan 2 işyeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Bahçelievler, İstanbul, Zabıta, Güncel
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