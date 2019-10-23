İstanbul'da sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi

İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoya sahte para operasyonu düzenledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda ele geçirilen sahte paraların değerinin1 milyon 330 bin Amerikan doları olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

SAHTE PARALARIN DEĞERİ 1 MİLYON 330 BİN ABD DOLARI

Alınan istihbarat üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim Pazartesi günü Başakşehir'de bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada 100'lük banknotlar halinde 1 milyon 330 bin sahte Amerikan doları para ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen Orhan Ç. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli Orhan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, ele geçirilen sahte 1 milyon 330 bin Amerikan dolarını basıp piyasaya sürmeye çalışan şebekeye yönelik çalışmaları ve paraların basıldığı matbaanın ortaya çıkarılması için operasyonları sürüyor.