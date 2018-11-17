İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:00



17 Kasım 2018 Cumartesi 14:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri Gaziosmanpaşa ve Başakşehir'de sahte parfüm operasyonu düzenledi. Operasyonda 21 milyon TL değerinde 32 bin şişe parfüm ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri ünlü parfüm markalarının taklitlerini yaparak piyasaya süren şebekeye yönelik çalışma başlattı. Operasyon için düğmeye basan ekipler Gaziosmanpaşa ve Başakşehir'de 4 depo ve 1 imalathaneye baskın düzenledi. Aramalarda piyasa değeri 21 milyon 707 bin 958 TL olarak hesaplanan 32 bin 833 adet satışa hazır parfüm şişesi ve parfüm imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K, A.S. ve F.S. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - İSTANBUL