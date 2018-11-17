İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu

İstanbul
'da düzenlenen operasyonda 32 bin 833 şişe sahte parfüm ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin ürettiği sahte parfümleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz
konusu soruşturma kapsamında, Başakşehir
ve Gaziosmapaşa'da 4 depo ile 1 imalathaneye operasyon düzenleyen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 32 bin 833 şişe sahte parfüm, 165 bin 554 karton kutu, şişe ve şişe kapağı ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü,İstanbul
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:53