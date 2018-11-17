17 Kasım 2018, 15:08
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İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu

İstanbul

İstanbul DHAİstanbul'da düzenlenen operasyonda 32 bin 833 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

İstanbul DHA

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 32 bin 833 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri,   Başakşehir ve Gaziosmapaşa'da 4 depo ile 1 imalathaneye operasyon düzenledi. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 32 bin 833 şişe sahte parfüm, 165 bin 554 karton kutu, şişe ve şişe kapağı ele geçirildi. 

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü,DHA,İstanbul
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:08