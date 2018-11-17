İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu

İstanbul
DHA
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 32 bin 833 şişe sahte parfüm ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir
ve Gaziosmapaşa'da 4 depo ile 1 imalathaneye operasyon düzenledi. Polis
, 3 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 32 bin 833 şişe sahte parfüm, 165 bin 554 karton kutu, şişe ve şişe kapağı ele geçirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Operasyondan görüntüler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü,DHA,İstanbul
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:08