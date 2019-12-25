Haberler » Güncel » İstanbul'da sahte parfüm operasyonu - Haber

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da 4 adrese düzenlenen operasyonda, sahte parfüm yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

25.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:04 İstanbul'da sahte parfüm operasyonu
'da 4 adrese düzenlenen operasyonda, sahte parfüm yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sahte parfüm üretip sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Sahte parfüm satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik fiziki takip neticesinde, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi ve Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde tespit edilen 4 ayrı adrese baskın düzenlendi.
Operasyonda, 147 bin 806 ürün, 490 parfüm şişesi, 655 parfüm kapağı, 3 dolum makinesi, 70 litre saf alkol ve 4 litre esans ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:50   TDK Başkanı Gülsevin: "Türk dili dediğimiz ırmak coşkun bir sel haline gelmiştir" - Haber
18:49   Okulun bahçe duvarı çöktü sokak sakinleri tedirgin - Haber
18:46   Kayseri deaş üyesi çobana tutuklama - Haber
18:45   AVM'de yılbaşı dekorasyonu ve sürprizleri - Haber
18:43   Başkan Sandıkçı: "Başarı hepimizin" - Haber
18:10   İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Haber
17:45   Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Haber
17:39   Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
25.12.2019 18:52:47