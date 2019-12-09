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İstanbul'da "sahte polisler" bekçilere yakalandı

Ümraniye ve Şişli'de, polis üniforması giyen ve telsiz kullanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

09.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:06İstanbul'da
ve 'de, polis üniforması giyen ve telsiz kullanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Kazım Karabekir Mahallesi Ordu Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Suriye uyruklu Ahmad A'ya Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapan ekipler, bir olumsuzluğa rastlamadı.
Bekçiler, montunun kabarık olduğunu fark ettikleri zanlının üzerini aradı. Ahmad A'nın montunun içine kahverengi kamuflaj desenli polis özel hareket üniforması giydiği tespit edildi.
Şüphelinin üzerinde bıçak ve kuru sıkı tabanca da bulundu. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Merkezine teslim edildi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri de Abide-i Hürriyet Caddesi'nde sivil montunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü arması bulunan ve telsiz taşıdığı görülen bir kişiyi durdurdu.
Dizi setinde çalıştığını iddia eden Anılcan Ümit K. (19) gözaltına alındı.
Hakkında özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçundan işlem yapılan Anılcan Ümit K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ordu Caddesi, Ümraniye, Şişli, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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