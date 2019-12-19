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İstanbul'da sahte TBMM araç kartı ile yakalanan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sahte TBMM araç kartı kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

19.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:38İstanbul'da sahte TBMM araç kartı ile yakalanan şüpheli tutuklandı
'da sahte TBMM araç kartı kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maslak Mahallesi'nde uygulama yaptığı sırada çakar lambalı bir aracı durdurdu. Şoför Enes Ö, milletvekili unvanıyla imzalanmış "TBMM Giriş Kartı" ve "Araç Görevlendirilme Belgesi" gösterdi. Ekipler, söz konusu belgelerin Meclis'ten alınmadığını belirleyince şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan üst aramasında, Mustafa E. adına düzenlenmiş " Kimlik Kartı" fotokopisi ele geçirilen şüphelinin, sahte belgeleri kendisini polis olarak tanıtan Yasin S'den 7 bin 500 liraya aldığı belirlendi.
Polis ekipleri, Yasin S'nin Fatih'teki evine düzenlediği operasyonda, "Meclis İdari Amiri" unvanıyla imzalanmış 5 "TBMM Araç Giriş Kartı", "Araç Görevlendirme Belgesi", "Dağıtım Listesi Belgesi", "T.C. Cumhurbaşkanlığı Fors Kartı" ele geçirdi.
Yasin S'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Emniyetteki işlemelerin ardından adliyeye sev edilen Enes Ö. tutuklandı.

İstanbul, Polis, Araç, Güncel

Kaynak: AA

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