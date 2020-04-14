Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da saldırıya uğradığını söyleyen kişinin kendisini vurduğu belirlendi

İstanbul'da silahlı saldırıya uğradığını söyleyen kişinin kendisini vurduğu tespit edildi.

14.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:40
İstanbul'da saldırıya uğradığını söyleyen kişinin kendisini vurduğu belirlendi
İstanbul 'da silahlı saldırıya uğradığını söyleyen kişinin kendisini vurduğu tespit edildi.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Beşiktaş bağlantı yolu Balmumcu mevkisinde, yol kenarında silahla bacağından vurulmuş bir kişi olduğu ihbarı üzerine, olay yerine gitti.
Sol bacağından yaralandığı görülen ve ilk ifadesinde "yol kenarında içki içerken göremediği bir kişi tarafından vurulduğunu" söyleyen Bekir Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Bekir Y'nin bacağına isabet eden kurşunun, vücuduna paralel tutulan ve yakın mesafeden ateşlenen bir silahtan çıkış yaptığı belirlendi.
Polis ekipleri, elde edilen bilgileri kendisine söylediğinde, Bekir Y. "yanlışlıkla kendisini vurduğunu ve silahı saklaması için yeğeni Hasan Hüseyin Ü'ye verdiğini" itiraf etti.
İfadesine başvurulan Hasan Hüseyin Ü'nün silahı Bekir Y'nin evine sakladığını tespit eden polis ekipleri, evde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ile 12 mermi buldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş, İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında askerlerin terhis süresi uzatıldı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında askerlerin terhis süresi uzatıldı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Haberler
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Macron’un özür konuşması, Dünya Kupası’nın izlenme rekorunu kırdı Haberler
Macron'un özür konuşması, Dünya Kupası'nın izlenme rekorunu kırdı
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da saldırıya uğradığını söyleyen kişinin kendisini vurduğu belirlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:14: Mardin'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor - Haber 17:14: Elazığ'da korona virüse karşı mücadele - Haber 17:14: Nepal'de "tecrit" uygulaması 27 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 17:13: Mut'ta sokaklar ve iş yerleri dezenfekte ediliyor - Haber 17:12: Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti, eşi ise tedavi görüyor - Haber 17:01: Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı - Haber 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi - Spor 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı - Haberler