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İstanbul'da sapık dehşeti

Pendik'te bir kişi, 9 yaşında olduğu öğrenilen erkek çocuğunu kandırarak ormanlık alana götürdü.

12.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:26
'te bir kişi, 9 yaşında olduğu öğrenilen erkek çocuğunu kandırarak ormanlık alana götürdü. Çocuğu taciz eden şahıs kayıplara karışırken çocuğun olayı ailesine anlatmasıyla iğrenç olay ortaya çıktı. Şahsın çocuğu götürdüğü anlar kameraya yansıdı.
Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre bir şahıs, 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu kandırıp ormanlık alana götürdü. Şahıs, boynuna kolunu doladığı çocukla bir süre gezdikten sonra götürdüğü yerde çocuğa cinsel tacizde bulundu. Şahıs daha sonra çocuğun yanından ayrılarak uzaklaştı. Daha sonra olaydan haberdar olan çocuğun ailesi durumu polise bildirdi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
Sapığın, çocuğu götürdüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs ile çocuk yolda yürüyorlar, şahıs çocuğu götürüyor. Daha sonra şahıs tek başına sokakta yürüyor.
(Halit Arslan/İHA)
İstanbul'da sapık dehşeti

Pendik, Güncel

Kaynak: İHA


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