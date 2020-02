İstanbul'da satış noktalarında denetim

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde gıda güvenliğini sağlamak ve farkındalığını arttırmak amacıyla başlatılan denetim seferberliği kapsamında, İstanbul 'un 39 ilçesinde gıda kontrol görevlileri satış noktalarını denetledi.İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde market, bakkal, aktar, kasap ve büfe gibi satış noktalarını denetledi. Denetimlerde meyve-sebzelerden ve süt ürünlerinden laboratuvar ortamında analiz yapılmak üzere numuneler alan ekipler, et reyonunda ürünlerin etiket ve sıcaklık kontrollerini yaptı.Eyüpsultan'da denetimlere eşlik eden İstanbul İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Nazif Koca, cumartesi günü sona erecek denetim seferberliğinin farkındalık oluşturmak için başlatıldığına anlatırken, görevlilerin yıl boyunca söz konusu denetimleri aralıksız gerçekleştireceğini söyledi.Standartlara uymayan üreticilere idari yaptırım uygulandığını dile getiren Koca, "Mesela brokoli de pestisit seviyesi limitin üzerinde olduğu zaman üretim yerine gidiliyor. Bizde izlenebilirlik var, gıdada 'tarladan sofraya' dediğimiz olay bu işte. Bu marketteki üründe çıktıysa o ürünü tarlada kim üretmişse ona ceza uygulanır." dedi.Geçen sene 226 bin 380 denetim yapıldıGeçen yıl hemen her işletmenin iki kez denetlendiğine vurgu yapan Koca, "Biz geçen yıl 117 bin işletmede 226 bin 380 denetim yapmışız. Bu yıl da denetimler her gün devam ediyor." ifadesini kullandı.Kentte 52 bin civarında satış noktası bulunduğu dikkati çeken Koca, denetimde yoğunluğu bu noktalara verdiklerine işaret etti. Koca, riski olan ürünlerin daha sık denetlendiğini kaydetti.Bu yıl denetim sayısının önceki yıla oranla artacağına inandığını belirten Koca, "Aslında burada amaç çok sayıda değil, kaliteli denetim yapmak. Çünkü amaç güvenilir ve güvenli gıdayı sunmak. Bir hedef koyamıyoruz ama 2019 hedefinin üstünde olacağı kesin." değerlendirmesini yaptı.