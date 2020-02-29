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İSTANBUL'DA ŞEHİT ONBAŞI BAYSAL İÇİN TÖREN (1)

İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da tören düzenlenecek.

29.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:44İSTANBUL'DA ŞEHİT ONBAŞI BAYSAL İÇİN TÖREN (1)
'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için 'da tören düzenlenecek.

Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Cenaze törenin düzenleneceği caminin önüne gelen vinç operatörleri vinçleri kaldırıp Türk bayrağı astı. Baysal'ın cenazesi helallik alınmasının ardından camiye getirildi

Görüntü Dökümü:

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-Vinçliler

-Röportaj

-Cenazenin getirilmesi

-Tören için hazırlıkları


- İstanbul

İstanbul, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

29.02.2020 17:19:06