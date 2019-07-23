Haberler» Güncel» Haber

İstanbul'da servis aracıyla otobüs çarpıştı: 12 yaralı

İstanbul Havalimanına personel taşıyan midibüs ile aynı istikamette seyreden otobüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

23.07.2019 10:33 İstanbul
İstanbul Havalimanına personel taşıyan midibüs ile aynı istikamette seyreden otobüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanına personel taşıyan Yaşar Ö'nün kullandığı 34 LCL 033 plakalı midibüs, Işıklar Köyü mevkisinde, aynı istikamette seyreden Ekrem Y. idaresindeki 16 BH 293
plakalı otobüsle çarpıştı.
Kazada, midibüsteki 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
İstanbul, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:07   "Benimle Söyle" nin yarı finalinde eğlenceli anlar
12:07   Kahramanmaraş'ta benzin yüklü tır devrilerek alev aldı: 1 ölü
12:06   Muş Belediyesinden askerlere yangın eğitimi
12:06   Dr. Akyar, "Türkiye'ye destek mesajı gelmesi beklenmektedir"
12:06   Zabıtalara hakarete gözaltı
12:05   Sakarya Büyükşehir Köpekli Arama ekibi Düzce'de
12:05   ANTALYA'DA SICAK BUNALTTI, SU PARKLARI DOLDU