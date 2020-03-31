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İstanbul'da servis araçları dezenfekte ediliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'daki servis araçlarının dezenfekte işlemi, Maltepe'de kurulan istasyonda başladı.

31.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:36
İstanbul'da servis araçları dezenfekte ediliyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında İstanbul 'daki servis araçlarının dezenfekte işlemi, Maltepe 'de kurulan istasyonda başladı.
Maltepe Orhangazi Şehir Parkı içerisindeki otopark alanında kurulan istasyonda bugün başlayan dezenfekte işlemi 2 gün sürecek. Aynı işlem daha sonra iki gün Yenikapı Etkinlik Alanı'nda devam edecek. Uygulamada, İstanbul'daki tüm servis araçları ücretsiz dezenfekte edilecek.
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da özellikle personel servisi yapan araçların dezenfekte edileceğini söyledi.
Öztürk, "Birilerine göre geç kalınmış gibi görünebilir ama bizim çalıştığımız yerlerde birçok firma zaten araçları dezenfekte ettirmişti. Ne zaman onlar durdu, görevi biz devraldık. Bu salgından kurtulana kadar ilaçlamaya devam edeceğiz. İşlem burada salı ve çarşamba, perşembe ve cuma da Yenikapı'da olacak. Ondan sonra yine üyelerimizin toplu olarak park ettiği yerlerde ilaçlamaya devam edeceğiz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Orhangazi, İstanbul, Maltepe, Güncel
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