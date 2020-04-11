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İstanbul'da "siber dolandırıcılık" şüphelisi 3 Özbekistanlı tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, başkasına ait kart bilgileriyle internet üzerinden alışveriş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 Özbekistanlı tutuklandı.

11.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:14
İstanbul'da
İstanbul 'da düzenlenen operasyonda, başkasına ait kart bilgileriyle internet üzerinden alışveriş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 Özbekistanlı tutuklandı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren ve siber dolandırıcılık yapan Özbekistanlı bir şebekenin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, çok sayıda vatandaşın kredi kartı ve şifre bilgilerini ele geçirerek internet üzerinden alışveriş yapan zanlıların teslimat adresi olarak Barbaros Mahallesi'nde bir evi verdiklerini belirledi.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, Xayrulla S.'yi gözaltına alındı. Devam eden çalışma kapsamında, Danıyor A. ve Cavahier A. ise Güngören'de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ataşehir, İstanbul, Güncel
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