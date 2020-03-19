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İstanbul'da şiddetli dolu

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah bir anda bastıran şiddetli dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.

19.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:33
İstanbul'da şiddetli dolu
İstanbul 'un bazı bölgelerinde sabah bir anda bastıran şiddetli dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah dolu yağdı. Dolu yağışı sabah saatlerinde Bahçelievler 'de etkili olurken, öğle saatlerinde de Şişli ve Fatih'te etkili oldu. Aniden bastıran dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Bahçelievler, Dolu Yağışı, İstanbul, Sabah, Güncel

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