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İstanbul'da şiddetli dolu yağışı

İstanbul'da şiddetli dolu yağışı Şişli ve Fatih'te şiddetli dolu yağışı görüldü İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan dolu yağışı Şişli ve Fatih ilçelerinde de etkili oldu.

19.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:16
İstanbul 'da şiddetli dolu yağışı
Şişli ve Fatih 'te şiddetli dolu yağışı görüldü
İSTANBUL - İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan dolu yağışı Şişli ve Fatih ilçelerinde de etkili oldu. Bir anda bastıran şiddetli dolu yağışı kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.
İstanbul'un bazı bölgelerinde önce yağmur ardından dolu yağışı gerçekleşti. Dolu yağışı sabah saatlerinde Bahçelievler'de etkili olurken öğle saatlerinde de Şişli ve Fatih'te etkili oldu. Şiddetli yağış aniden bastırıp kısa sürede sona ererken yağmur ise etkisini sürdürmeye devam etti. İstanbul’da şiddetli dolu yağışı

Kaynak: İHA

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İstanbul'da şiddetli dolu yağışı
Etiketler : Dolu Yağışı, İstanbul, Fatih, Şişli, Genel

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