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İstanbul'da şiddetli fırtına ağaç devirdi

Ümraniye'de şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

30.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:15 İstanbul'da şiddetli fırtına ağaç devirdi
'de şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmazken, ağaç itfaiye tarafından testere ile kesilerek yoldan kaldırıldı.
Ümraniye Site Mahallesi Atay Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi. Ağaç, yol kenarında park halinde olan bir otomobilin üzerine devrilerek maddi hasara neden oldu. O sırada yoldan kimsenin geçmemesi, olası bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi. Ağaç, olay yerine gelen itfaiye tarafından testere ile kesilerek yoldan kaldırıldı.
(İHA)

Ümraniye, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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