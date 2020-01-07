İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu

Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz yaşamı olumsuz etkiliyor.

İstanbul'un Güngören ilçesindeki Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde ilerleyen otomobilin üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.

Araçta hasar oluşurken sürücü yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin yolu tekrar trafiğe açmak için çalışması sürüyor.

FABRİKANIN ÇATISI UÇTU

Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta 6 katlı bir fabrikanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Uçan çatının bir kısmı binanın önünde park halindeki kamyonetin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, çatının parçalarını kaldırmak için çalışma yaptı.

Çatının düştüğü anda çevrede kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Ekiplerin çalışmaları sürerken, fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

KAĞITHANE'DE UÇAN ÇATI, 7 ARAÇTA HASARA NEDEN OLDU

Kağıthane'de, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 7 araçta hasar oluşturdu.

Çağlayan Mahallesi Meral Sokağı'ndaki 6 katlı binanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatının parçaları, başka bir binanın cephesine çarparak park halindeki araçların üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine sokak araç trafiğine kapatılırken, zarar gören araçlar sahipleri tarafından bulundukları yerden çekildi. Kağıthane Belediyesi ekiplerinin çatı parçalarını yerden kaldırılması sonrasında sokak trafiğe açıldı.

SİLİVRİ'DE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul'da etkisini gösteren fırtına Silivri'de de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına ve yağış nedeniyle şemsiyelerle korunarak kaldırımda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri İtfaiye ekipleri ve Polis ekipleri sevk edildi. Tabela kopmak üzereyken itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Bu sırada Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uyardı.

DENİZ ULAŞIMI SEFERLERİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), yarın yapacağı bazı seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılması planlanan 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 16.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa,18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri ile çarşamba günü 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferi gerçekleştirilemeyecek.

ŞEHİR HATLARI VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

Şehir Hatları da İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bursa Deniz Otobüsleri'nin ise 7 Ocak'ta yapılması planlanan tüm seferleri iptal edildi.

EVLERİN ÇATILARINDAN PARÇALAR YERE DÜŞTÜ, BAZI AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane ve Arnavutköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatılarından parçalar yere düşerken, bazı ağaçlar da devrildi.

Ayrıca İETT'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan 251 Pendik-Mecidiyeköy ve 252 Kartal- Mecidiyeköy/Şişli hatlarındaki seferler de 19.50 itibarıyla iptal edildi.

Çekmeköy'de de şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçarak, yaklaşık 100 metre ilerideki başka bir binanın içine girdi. Dairelerin mutfaklarından içeri giren çatı parçaları nedeniyle binada hasar oluştu.