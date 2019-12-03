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İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ FIRTINADAN GERİYE KALAN İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

Kadıköy'de pazarcı çadır kurarken ip koptu.

03.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:01İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ FIRTINADAN GERİYE KALAN İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

'de pazarcı çadır kurarken ip koptu. Şiddetli, rüzgar nedeniyle havalanan çadırın ipini bırakamayan pazarcı metrelerce yükseldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Salıpazarı'nda geçtiğimiz hafta bir pazarcının şiddetli rüzgar nedeniyle çadırın ipi koptu. Çadır havalanmaya başlayınca asılı kalan pazarcı da metrelerce yukarı yükseldi. Çadırı bırakamayan pazarcıyı görenler şaşkına dönerken, bir kişide o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre sonra çevredekilerin yardımıyla pazarcı yere indirildi.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Çadırın havalanması

-Pazarcının yükselmesi


- İstanbul

İstanbul, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

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