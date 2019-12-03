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İstanbul'da şiddetli fırtınadan geriye kalan ilginç görüntü

Kadıköy'de pazarcı çadır kurarken ip koptu.

03.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:08
'de pazarcı çadır kurarken ip koptu. Şiddetli, rüzgar nedeniyle havalanan çadırın ipini bırakamayan pazarcı metrelerce yükseldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kadıköy Salıpazarı'nda geçtiğimiz hafta bir pazarcının şiddetli rüzgar nedeniyle çadırın ipi koptu. Çadır havalanmaya başlayınca asılı kalan pazarcı da metrelerce yukarı yükseldi. Çadırı bırakamayan pazarcıyı görenler şaşkına dönerken, bir kişide o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre sonra çevredekilerin yardımıyla pazarcı yere indirildi.
İstanbul'da şiddetli fırtınadan geriye kalan ilginç görüntü

Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA


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