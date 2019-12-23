Haberler » Güncel » İstanbul'da şiddetli lodos seferleri iptal ettirdi - Haber

İstanbul'da şiddetli lodos seferleri iptal ettirdi

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından lodos etkisini göstermeye devam ediyor.

23.12.2019 00:19 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:24 İstanbul'da şiddetli lodos seferleri iptal ettirdi
için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Şiddetli lodos nedeniyle İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri sabah saatlerinde iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden haftasonu için yapılan uyarıların ardından İstanbul'da lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Lodos nedeniyle Silivri sahil şeridinde zaman zaman dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Dalgalar nedeniyle Silivri dalgakıran mevkiinde bulunan bazı kayıkların battığı görüldü.

İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, yarın yapılacak olan birçok seferinin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun iptal edilen seferler ise şöyle:

"İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferini, Kadıköy-Yenikapı- 07: 50 seferini, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferini"

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:

"Saat 07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, saat 09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, saat 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, 10: 00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferini." - İSTANBUL

İstanbul, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:21   Turgutlu'da 6 kişi sobadan zehirlendi - Haber
01:16   Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
01:14   Tunus'ta Yaşasın Tunus Partisi, kurulacak hükümete katılmayacaklarını duyurdu - Haber
01:10   Nevşehir'de bağ evinde çıkan yangında 1 kişi öldü - Haber
00:58   Venezuela hükümeti karşıtı Lima Grubu'na Bolivya da dahil oldu - Haber
00:03   Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Haber
23:56   Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü - Haber
22:28   Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı - Haber
20:40   Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Haber
19:47   Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Haber
23.12.2019 01:29:19