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İstanbul'da şiddetli rüzgar

İstanbul'da şiddetli poyraz etkili oluyor.

07.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:08
İstanbul'da şiddetli rüzgar
İstanbul 'da şiddetli poyraz etkili oluyor.
Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran kuzey doğu yönündeki şiddetli poyraz, tüm İstanbul'da etkili oluyor. Şiddeti zaman zaman 80 kilometre hızlara ulaşan rüzgar yüzünden çok sayıda çatı uçması ve ağaç devrilmesi yaşandı.
Sultanbeyli, Sancaktepe, Kartal, Tuzla, Başakşehir, Üsküdar , Fatih, Pendik, Esenler ve Ümraniye ilçelerinde yaşanan çok sayıda çatı uçması ve ağaç devrilmesi olayına itfaiye, polis ve belediye ekipleri müdahale etti.
Esenler Tuna Mahallesi 417. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısı karşı binaya uçtu. Çatı uçması sonucu iki binada da hasar meydana geldi.
Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde bir binanın çatısındaki malzemeler yola uçtu. İtfaiye ve belediye ekipleri, duruma müdahale etti. Üsküdar Küçükçamlıca Mahallesi Bulgurlu Caddesi'ndeki bir binanın çatısı yola uçtu. Belediye ekipleri yola uçan çatı parçalarını temizledi.
Şiddetli rüzgar denizde de etkili oldu. İstanbul Boğazı ve denize sahili olan ilçelerde dalga boyları zaman zaman 1 metreyi aştı.
Şiddetli rüzgarın gece saatlerinde ve yarın da etkisinin sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, İtfaiye, Esenler, Üsküdar, Güncel
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