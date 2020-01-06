Haberler » Güncel » İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar - Haber

İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar

Sarıyer'de, çatısı uçan binada hasar oluştu.

06.01.2020 21:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:06 İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar
'de, çatısı uçan binada hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi Dişbudak Sokağı'ndaki 2 katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.
Düşen parçalar dolayısıyla sokak bir süre trafiğe kapatıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri evin içinde ve çevresinde inceleme yaptı.
Yağış trafiği de etkiledi
'da gün içinde şiddetini artıran yağmur ve rüzgar akşam saatlerinde de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Mesai çıkışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yüzde 70'ler düzeyine yükselirken, yayalar da zor anlar yaşadı.
D-100 Karayolu'nun Haliç Köprüsü ve Avcılar arasında kalan bölümünde yoğunluğun arttığı dikkati çekerken, ilerleyen saatlerde trafik yoğunluğu yüzde 50'nin altına indi.
Toplu taşıma araçlarını kullanan kişilerin ise duraklarda ve üst geçitlerde olumsuz hava koşullarından etkilendikleri görülürken, rüzgar ve yağmur aralıklarla şiddetini artırıyor.

Pınar Mahallesi, İstanbul, İtfaiye, Sarıyer, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:47   Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız öldü - Haber
22:46   Dünya Müslüman Alimler Birliği "Hafter'in Trablus'taki askeri okul saldırısını" kınadı - Haber
22:45   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de - Haber
22:45   Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Haber
22:41   Akademik Girişimcisi İngiltere'deki programdan kabul aldı - Haber
21:56   ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Haber
21:33   94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Haber
21:08   AB dışişleri bakanları İran-ABD gerginliği gündemiyle olağanüstü toplanacak - Haber
20:42   John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Haber
20:08   15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Haber
6.01.2020 22:48:56