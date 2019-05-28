İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu

İstanbul
'da düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, Fatih
'te marangoz atölyesi işleten M.S'nin, yasa dışı yollarla yurt dışından getirdiği tabancaları sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından atölyeye operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, 20 tabanca ele geçirildi.
Zanlının, silahları bir suç örgütüne satmaya çalıştığı ileri sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul
, Güncel
Kaynak: AA