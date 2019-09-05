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İstanbul'da silah kaçakçısı olduğu öne sürülen 1 kişi yakalandı

İstanbul'da silah kaçakçısı olduğu öne sürülen 1 kişi yakalandıİSTANBUL - İstanbul'da polisin yakın takibe aldığı bir iş yerinde yapılan aramada silahlar ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirdi.

05.09.2019 10:29
İstanbul'da silah kaçakçısı olduğu öne sürülen 1 kişi yakalandı
İSTANBUL - İstanbul'da polisin yakın takibe aldığı bir iş yerinde yapılan aramada silahlar ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirdi. Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Abuzer Burak A. adlı bir silah kaçakçısının Esenler ve Güngören'deki iş yerinde silah imalatı yapıldığı istihbaratını aldı.
Yapılan çalışmaların ardından yürütülen soruşturma kapsamında iki ayrı adrese operasyon düzenleyen emniyet güçleri, baskında 6 adet sürgüsü olmayan namlusu açık tabanca, silah imalatında kullanılan 1 adet torna makinası, 6 adet sürgü, 8 adet yiv setli açık namlu, 39 adet 9mm fişek, 1 adet boş şarjör ve 5 adet horoz tertibatı ele geçirildi.
Yasadışı şekilde silah ürettiği ileri sürülen Abuzer Burak A. adlı bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İstanbul'da silah kaçakçısı olduğu öne sürülen 1 kişi yakalandı

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Kaynak: İHA

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