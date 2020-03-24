Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da silahlı çatışma kamerada - Haberler

İstanbul'da silahlı çatışma kamerada

Kağıthane'de gece yarısı bekçiler ile saldırganlarla yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansısı. Maskeli ve eldivenli saldırganlardan birinin tekel bayisi sahibine silah doğrulttuğu görüldü.

24.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:51
İstanbul'da silahlı çatışma kamerada
Kağıthane 'de gece yarısı bekçiler ile saldırganlarla yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansısı. Maskeli ve eldivenli saldırganlardan birinin tekel bayisi sahibine silah doğrulttuğu görüldü.
Kağıthane Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi üzerinde saat 23.45 sıralarında meydana gelen olayda, geçtiğimiz günlerde cadde üzerinde bir şahıs kavga çıkarttı. Bu nedenden ötürü aynı şahıs gece yarısı üç otomobil ile aynı caddeye geldi. Otomobilden inen yüzleri maskeli ve eldivenli saldırganlar kafe ve bilardo salonuna ateş açmaya başladı. Silah sesleri üzerine paniğe kapılan cadde sakinleri kendilerini ev ve iş yerlerine atan vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildiği esnada caddede devriye geden bekçiler olaya müdahale etmek istedi. Bunun üzerine saldırganlarla bekçiler arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucu kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken, şüpheliler otomobile binerek kaçtı. Yaralanan üç kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
TEKEL BAYİSİ SAHİBİ NEYE UĞRADIĞINA ŞAŞIRDI
Görüntülerde, saldırganlar üç otomobille caddeye gelerek iş yerine saldırı düzenliyor. Cadde üzerinde açık olan bir iş yeri olduğunu gören şüphelilerden ikisi, iş yeri sahibine silah doğrultuyor. Panik yaşayan iş yeri sahibi kepengi kapatıyor. Bir kurşun da içerle isabet ediyor. Kurşunların caddede araçlara isabet ettiği görülüyor.
Polis , saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Kağıthane, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, korona aşısı için harekete geçildiğini duyurdu Haberler
Bakan Koca, korona aşısı için harekete geçildiğini duyurdu
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi Haberler
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi
Vaka sayısının 676’ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti
Bakan Akar’dan TSK’da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Haberler
Bakan Akar'dan TSK'da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor Haberler
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi Haberler
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:55: İstanbul'daki 7 okul maske ve tulum üretiyor - Haber 16:55: Park halindeki otomobillere çarpan araç takla attı - Haber 16:55: Başkan Usta'dan sağlık çalışanlarına jest - Haber 16:55: Tekirdağ'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu - Haber 16:55: Tosya'da oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' çalışmalarına başladı - Haber 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:42: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık - Haber 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 16:11: Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading