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İstanbul'da silahlı çatışma kamerada

İstanbul'da silahlı çatışma kamerada Kağıthane'de 3 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı Saldırganlar tekel bayii sahibine silah doğrulttu Kağıthane'de gece yarısı bekçiler ile saldırganlarla yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansısı.

24.03.2020 21:03 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:05
İstanbul 'da silahlı çatışma kamerada
Kağıthane'de 3 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı
Saldırganlar tekel bayii sahibine silah doğrulttu
İSTANBUL - Kağıthane'de gece yarısı bekçiler ile saldırganlarla yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansısı. Maskeli ve eldivenli saldırganlardan birinin tekel bayii sahibine silah doğrulttuğu görüldü.
Kağıthane Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi üzerinde saat 23.45 sıralarında meydana gelen olayda, geçtiğimiz günlerde cadde üzerinde bir şahıs kavga çıkarttı. Bu nedenden ötürü aynı şahıs gece yarısı üç otomobil ile aynı caddeye geldi. Otomobilden inen yüzleri maskeli ve eldivenli saldırganlar kafe ve bilardo salonuna ateş açmaya başladı. Silah sesleri üzerine paniğe kapılan cadde sakinleri kendilerini ev ve iş yerlerine atan vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildiği esnada caddede devriye geden bekçiler olaya müdahale etmek istedi. Bunun üzerine saldırganlarla bekçiler arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucu kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken, şüpheliler otomobile binerek kaçtı. Yaralanan üç kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Tekel bayi sahibi neye uğradığına şaşırdı
Görüntülerde, saldırganlar üç otomobille caddeye gelerek iş yerine saldırı düzenliyor. Cadde üzerinde açık olan bir iş yeri olduğunu gören şüphelilerden ikisi, iş yeri sahibine silah doğrultuyor. Panik yaşayan iş yeri sahibi kepengi kapatıyor. Bir kurşun da içerle isabet ediyor. Kurşunların caddede araçlara isabet ettiği görülüyor.
Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul’da silahlı çatışma kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, 3. Sayfa

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İstanbul'da silahlı çatışma kamerada

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