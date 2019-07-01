01.07.2019 11:35
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İstanbul'da silahlı çatışma kamerada: 4 ağır yaralı

Bağcılar'da aralarında husumet bulunan iki grubun sokak ortasında çatıştığı anlar kameralara yansıdı.

Bağcılar'da aralarında husumet bulunan iki grubun sokak ortasında çatıştığı anlar kameralara yansıdı. Dehşet anlarında 4 kişinin ağır yaralandığı ve olay yerinde 60'a yakın boş Kovan bulunduğu öğrenildi. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 01.00 sıralarında Bağcılar Fatih Mahallesi 1822 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bir süredir devam eden husumet sonrasında şahıslar gece saatlerinde sokakta karşı karşıya geldi. Birbirlerini görünce silahlarını çeken iki grup çatışmaya başladı. Kurşunların havada uçuştuğu kavgada, taraflardan 4 kişi ağır yaralandı.
YAKLAŞIK 60 BOŞ KOVAN BULUNDU Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, olayın ardından olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, 60'a yakın boş kovan bulunduğu öğrenildi. Şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
(Doğan Can Cesur/İHA)İstanbul'da silahlı çatışma kamerada: 4 ağır yaralı
Kaynak: İHA
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