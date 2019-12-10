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İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon gözaltılar var

İstanbul'da, 'uyuşturucu ticareti', 'sahte çek, senet' düzenlediği ileri sürülen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

10.12.2019 07:02 | Son Güncelleme: 10.12.2019 07:07İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon gözaltılar var
'da, 'uyuşturucu ticareti', 'sahte çek, senet' düzenlediği ileri sürülen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 'uyuşturucu ticareti', 'sahte çek, senet' düzenlediği ileri sürülen silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yönelik özel harekat polislerin de desteğiyle sabah saatlerinde baskın düzenledi. Özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak içeri girdi. Polisler ekipleri, daha sonra içeride arama yaptı, 'silahlı örgüt'e ait dokümanlar ele geçirildi.

Yapılan aramaların ardından örgüt üyesi oldukları tespit edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Örgütün, silah kullanarak 'uyuşturucu ticareti' yaptıkları, 'sahte çek ve senet' düzenledikleri ileri sürüldü.

Öte yandan gözaltı sayısına ilişkin henüz bilgi verilmedi. - İSTANBUL

Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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