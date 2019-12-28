İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Yüksek yerlerin beyaza büründüğü İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sabaha kadar devam edecek.

MALTEPE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'da Çatalca ve Silivri'nin ardından Maltepe'de de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

ÇATALCA VE SİLİVRİ'DE SON DURUM

Çatalca'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken, merkezde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Çatalca'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Binkılıç Mahallesi'nde beyaz örtü yerleri kapladı. Çatalca merkezde ise karla karışık yağmur yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Silivri'de ise akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde ve Silivri'nin bazı mahallerinde kar yağışı etkisini gösterdi.